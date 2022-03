Polícia Rodoviária apreende 15 mil maços de cigarros contrabandeados; carga seria enviada a Botucatu

Além da apreensão dos cigarros, também foram encontrados R$ 551 e mais um telefone celular

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu na tarde desta sexta-feira, 11 de março, mais de 15 mil maços de cigarros oriundos de contrabando. O flagrante ocorreu na Rodovia Castello Branco (SP 280), nas proximidades do pedágio de Iaras.

Consta em boletim que durante fiscalização, policiais constataram grande carga de produtos sendo transportados no banco traseiro de um Fiat Siena, com placas de Cambé (PR),o que dificultava a observação para o interior do veículo.

Ao determinar parada, os agentes indagaram o motorista, R.J.U, de 21 anos, sobre o material em transporte, que foi confirmado se tratar de maços de cigarro. Ao ser indagado, o suspeito não informou a origem da viagem e disse que o destino final seria Botucatu.

Quando solicitado por notas que comprovassem a legalidade dos maços, o motorista não apresentou qualquer documento. Foi determinada voz de prisão ao mesmo pelo crime de contrabando, onde a Polícia Federal deu seguimento aos trâmites. Além da apreensão dos cigarros, também foram encontrados R$ 551 em espécie e mais um telefone celular.