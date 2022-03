São Manuel terá unidade do Poupatempo

Ainda não há previsão e nem local para a instalação da nova unidade em São Manuel

Da Redação

Nesta sexta-feira (11), o prefeito Ricardo Salaro, acompanhado do diretor de Administração, Tacio Bertozo e do deputado estadual, Fernando Cury, esteve em Pederneiras, onde o vice-governador Rodrigo Garcia entregou uma unidade de Popupatempo.

Na oportunidade foi anunciada a instalação de um Poupatempo para São Manuel, onde Garcia também autorizou recursos para obras de infraestrutura e assinou convênio do programa.

O Governo do Estado tem criado novas unidades compactas e com atendentes multitarefas como parte do plano de expansão do programa. Nas novas unidades estão sendo oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para sua conclusão, como a solicitação de RG (primeira via e alteração de dados), do Detran/SP, da CDHU, Secretaria Estadual da Educação, Ministério Público, entre outros. Os novos postos contam também com um totem para realização de serviços eletrônicos.

Ainda não há previsão e nem local para a instalação da nova unidade em São Manuel. Será a terceira unidade do Poupatempo, já que Botucatu e Itatinga já possuem seus postos.