Gurgel levado durante festa é localizado no Rio Bonito; autora alegou “penhora” por dívida de droga e deixou irmão menor dirigir

Irmã do condutor alegou que o carro estava “penhorado” por causa de dívida de drogas

Da Redação

Um Gurgel X12 Tocantins ano 1989, levado de uma festa realizada na noite de sábado (12) em um mirante na estrada Pará Piapara, em Botucatu, foi localizado na noite deste domingo, 13 de março, na região do Rio Bonito.

O veículo, que possui placas de Bauru, estava com duas pessoas em seu interior. Uma patrulha da Guarda estava pela orla do Rio Bomito quando viu um adolescente de 15 anos dirigindo o carro. Já havia o conhecimento de que um Gurgel daquele modelo tinha sido furtado horas antes.

Abordados, os ocupantes, um adolescente de 15 anos e uma mulher de 19, sua irmã, prestaram esclarecimentos, sendo que a mulher alegou ter pegado o carro por causa de uma dívida de R$ 100 de uma venda de drogas.

A jovem relatou que o dono do Gurgel havia “penhorado” o mesmo durante a madrugada e que voltaria no final do domingo com o dinheiro da dívida da droga e mais R$ 100 para reaver o veículo.

Ela, no entanto, não soube dizer o nome do proprietário do carro, que teria feito a penhora em sua casa, na região do Santa Maria.

Ambos foram detidos sob acusação de ato infracional por dirigir veículo sem CNH, permitir direção de veículo a pessoa não habilitada, receptação e corrupção de menor.

O adolescente de 15 anos foi liberado após o comparecimento da mãe no Plantão Policial. Já a mulher encontra-se a disposição da Justiça.