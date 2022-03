PSOL de Botucatu promove sarau político em homenagem a Marielle Franco

Evento foi oportunidade para que filiados e populares se manifestassem

Da Redação

O Diretório de Botucatu do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) promoveu neste domingo, 13 de março, um sarau político e cultural entre filiados e populares, em alusão aos 4 anos da morte da vereadora carioca Marielle Franco.

O evento, realizado na sede do partido, foi oportunidade para que houvessem manifestações sobre a conjuntura política brasileira e as transformações da sociedade nos últimos anos.

A principal reivindicação, no entanto, é cobrar pelo esclarecimento e prisão de Marielle Franco, vereadora do partido no Rio de Janeiro, em 14 de março de 2018. Neste período ocorreram prisões de autores dos disparos, mas ainda sem o pleno esclarecimento.

“São 4 anos sem justiça pelo cruel assassinato de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Além de grande liderança popular, representante legítima da população periférica e minorizada, Marielle é gigante pois sua morte não foi capaz de acabar com seu legado e ela é hoje semente de uma potência futura feminista, preta e periférica”, salientou a presidente do diretório botucatuense do PSOL, Thalita Tavares.