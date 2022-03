Quiprocó na Praça é adiado devido à chuva; nova data será definida pela organização

Bandas e artistas botucatuenses se apresentariam na oportunidade

Da Redação

A chuva deste final de semana e a instabilidade do clima motivaram a organização do “Quiprocó na Praça”, que ocorreria neste domingo, 13 de março, a adiar o evento, que ocorreria na Praça Coronel Moura (Paratodos). Nova data será remarcada.

Bandas e artistas botucatuenses se apresentariam na oportunidade, coletivo Papa con Yuca, formado pelos músicos, Dael, Fer Parré, Raul Coca e Matheus Naranjo. Na sequência, começa o rock’n roll caipira da banda Black Pardais, com os músicos Ed Moreira, Anderson Safre, Gustavo Tija e Fábio Deja. Também subiriam ao palco da Concha Acústica, Betão, Roberto Teixeira, e banda, com Gustavo Oliveira e Moisés Shalon, com um repertório de rock e blues.

O Quiprocó na Praça tem apoio da Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria de Cultura, e é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, que contemplou negócios e espaços que promovem a cultura local.