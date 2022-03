Botucatu: dupla é detida por furto de peças de picanha em supermercado

Ambos foram flagrados pelo sistema de monitoramento por vídeo do estabelecimento

Da Redação

Dois homens, de 44 e 32 anos, foram detidos nesta segunda-feira, 14 de março, pelo furto de cinco peças de picanha de um supermercado na região da Vila dos Lavradores, em Botucatu.

Ambos foram flagrados pelo sistema de monitoramento por vídeo do estabelecimento, enquanto um deles colocava as peças dentro de uma mochila e depois saíram da loja. Esse ato ocorreu no domingo (13). No entanto, o homem de 44 anos retornou ao mercado nesta segunda, sendo identificados por funcionários que acionaram a Polícia Militar.

Enquanto a viatura não chegava, o suspeito caminhou pelos corredores do mercado e observava os produtos expostos. Não houve subtração de qualquer objeto. No entanto, do lado de fora da loja o outro suspeito aguardava com uma mochila idêntica a registrada no furto do domingo.

Com a chegada dos policiais ambos foram detidos. Encaminhados a Delegacia de Polícia, o homem de 44 anos confessou o furto das carnes, alegando que as teria vendido pela metade do preço para comprar crack. Atualmente uma peça de picanha pode ser encontrada até a R$ 140, conforme anunciado no site do próprio supermercado.

Já o segundo homem alegou que estaria apenas segurando a mochila a pedido do primeiro e que não sabia dos furtos.

Ambos prestaram esclarecimentos e responderão em liberdade.