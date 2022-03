Botucatu: homem morre afogado na Lagoa da Mina

Vítima tinha 31 anos e deixa dois filhos

Da Redação

Wagner do Carmo Rosa Silva, de 31 anos, morreu no sábado, 12 de março, por afogamento na lagoa para banho público no Bairro da Mina.

Consta em boletim de ocorrência apresentado pela Polícia, a vítima e seu amigo Douglas Aparecido de Oliveira Franco nadavam na lagoa por volta das 15 horas.

Em determinado momento Douglas saiu para fumar um cigarro. Quando retornou ao espaço, não mais encontrou Silva. Foi quando pediu ajuda a populares para encontrar o mesmo.

Após uma hora de busca pelas ruas do entorno e também no lago, uma pessoa chegou a pisar em algo no fundo do espaço, que ficou constatado ser o corpo de Wagner. Algumas pessoas retiraram o corpo, já sem vida, até a chegada da Polícia e da Perícia.

Wagner foi sepultado no domingo, 14 de março. Ele deixa dois filhos.