Empresa de Botucatu contrata Mecânico Automotivo; confira:

Da Redação

A empresa Suprema Soluções Automovias, localizada em Botucatu, está com vaga em aberto para a contratação de Mecânico Automotivo.

Candidato (a) terá como atividade principal de realizar o diagnóstico e executar reparos de veículos nacionais e importados nos serviços de: Sistema de freios, Sistemas de suspensão, Embreagem, Escapamento, Troca de vela, cabos e etc, Troca óleo e filtros, Correia dentada e rolamentos, Limpeza de bico / limpeza TBI, Sistema de injeção eletrônica, Operar scanner e diagnosticar códigos de falhas, Elétricas e eletrônicas preventivas e corretivas, Transmissão: eixos, homocinéticas, coifas e etc, Montagem e desmontagem de motor e trocas de componentes, Detectar possíveis vazamentos de óleo no motor e câmbio, Sistema de arrefecimento.

Também consta nas atribuições, remover componentes do veículo. Indicar e troca de componentes para o orçamento. Regular componente em equipamentos específicos, testar componentes, reinstalar componentes e teste do veículo. Diagnóstico em barulhos e garantir a precisão nos apontamentos dos tempos de início e fim de cada trabalho e cumprir o tempo estabelecido pelos mesmos. Preencher o formulário de Check List de manutenção, bem como descrever de forma clara e precisa todos os trabalhos realizados na ordem de serviço. Checar em todos os veículos os itens de segurança/triagem e conferir apertos e regulagens. Trocar e ou reparar peças danificadas. Prestar esclarecimentos aos clientes sobre as manutenções, quando solicitado. Consultar os manuais e catálogos técnicos para atualizar se e ou esclarecer eventuais dúvidas. Zelar pelos veículos dos clientes para que não haja danos aos mesmos. Ser responsável pelo uso, conservação, manutenção, organização das ferramentas e local de trabalho.

Para concorrer à vaga, a pessoa interessada deve ter idade acima de 18 anos, experiência na área, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. A contratação será por meio da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e o salário é combinado diretamente com a empresa.

Os currículos devem ser enviados para o e-mail: rh@oficinasuprema.com.br ou ainda pelo WhatsApp (14) 99135-5093. O (a) candidato (a) ainda pode se dirigir pessoalmente à Suprema – Av. Dep Dante Delmanto, 2383 Vila Paulista, em Botucatu.