Moradores da Vila Dignidade se casam em Avaré

A Vila Dignidade de Avaré foi palco no último dia 3 da união entre Theresa Panásio e Paulo de Tarso, idosos que residem no equipamento. A celebração foi organizada por servidores do programa.

O casal se conheceu no local. Esse é o primeiro casamento entre os moradores do espaço, informa a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS).

A Vila Dignidade/Vida Longa é um dos pilares do Programa São Paulo Amigo do Idoso, que conjuga ações da Secretaria de Estado da Habitação (CDHU) e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Em Avaré, o programa é desenvolvido pela SEMADS e conta com 12 participantes.

A celebração ocorreu ao ar livre, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. A benção aos noivos foi ministrada pelo pastor Ditinho, da Igreja Assembleia de Deus – Belém.

Os demais residentes no espaço participaram da celebração. Também prestigiaram o evento religioso a secretária Adriana Moreira Gomes e a coordenadora da Proteção Social Especial Cristiane de Grasselli de Oliveira, além de técnicas que acompanharam ingresso dos idosos no programa.