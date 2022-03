São Manuel receberá série de espetáculos teatrais gratuitos

personagens buscam fortalecer os laços afetivos familiares e a curiosidades das crianças pela informação

Da Redação

Começa dia 16 de março o projeto Teatreia, que até junho propiciará aos moradores de São Manuel a oportunidade de participar de 20 apresentações gratuitas de teatro infanto-juvenil e adulto. A iniciativa, patrocinada pela Usina São Manoel e desenvolvida pela produtora ComTexto Cultural, via Lei de Incentivo à Cultura, pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, tem o objetivo de promover entretenimento gratuito à população da cidade, por meio da apresentação de peças teatrais.

Duas peças serão apresentadas, ambas desenvolvidas pelo Grupo Urutau de Teatro Experimental (G.U.T.E.). As crianças de escolas municipais poderão conferir o espetáculo “Ondas Brincantes”, que narra a história de uma rádio, comandada por animais, que transmite sua programação de dentro de um navio e aborda diferentes temáticas educacionais, populares e artísticas.

Os personagens buscam fortalecer os laços afetivos familiares e a curiosidades das crianças pela informação. Durante o espetáculo, a plateia também participa por meio de cantigas, brincadeiras, advinhas e outras formas de interação como a manipulação de bonecos, sonoplastia e musicalização. São expressões artísticas capazes de enriquecer a apresentação e criar um ambiente mágico e lúdico que envolve a plateia.

Para os adultos, a peça “Tonico e Mimosa – a saga de uma família caipira”, será apresentada no Teatro Municipal. Ela conta a história de cinco irmãos já crescidos que, depois da morte dos pais, estão envoltos em uma paralisante preguiça, deixando ao ‘Deus-dará’ o sítio que herdaram. A intercessão de Santo Antônio, porém, mudará o rumo da ficção.

Júlia Berwerth, produtora executiva do projeto, comenta que se trata de uma oportunidade de difundir a cultura das artes cênicas, promovendo o acesso da comunidade a espetáculos teatrais. “São peças populares, com textos adaptados à nossa cultura e a cenas cotidianas, facilitando a interação do público e despertando assim o gosto pela arte”, pontua.

Em março, a peça “Tonico e Mimosa – a saga de uma família caipira”, será apresentada nos dias 20 e 27, às 19h, no Teatro Municipal (Rua Epitácio Pessoa, 233). A retirada dos convites – totalmente gratuitos – deve ser feita 1h antes dos espetáculos. Haverá outras apresentações também nos dias 07, 14 e 28 de maio, e 04, 18 e 25 de junho, mas ainda estão sujeitas a alterações.

“Ondas Brincantes” será exibida aos alunos das escolas municipais às quartas-feiras, nos dias 16 e 30 de março, 13 e 27 de abril e 11 e 25 de maio.