Unesp de Botucatu promoverá leilão de bovinos

LEILÃO ADMINISTRATIVO DE BOVINOS FÊMEAS

Campus de Botucatu

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia

Encontra-se aberto na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – Campus de Botucatu, o Leilão Administrativo nº 01/2022-FMVZ, Processo nº 0326/2022-FMVZ, para a venda de 25 (vinte e cinco) bovinos fêmeas em um lote único, com valor mínimo de lance de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Os animais poderão ser vistoriados de 11/03/2022 a 28/03/2022 das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, mediante agendamento OBRIGATÓRIO, com antecedência mínima de 24 horas. O início previsto da sessão pública é 29 de março de 2022, às 09h00min, na Sala de Reunião da Seção Técnica de Materiais da FMVZ, situada na Rua Prof. Dr. Walter Maurício Correa, s/nº, UNESP – Campus de Botucatu, na Cidade de Botucatu, no Estado de São Paulo, C.E.P.: 18.618-681. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na Seção Técnica de Materiais da FMVZ, até o dia 28/03/2022. Maiores informações pelo telefone: (14) 3880-2193, ou através do e-mail: materiais.fmvz@unesp.br, mediante identificação.