Prazo para inscrições no Bolsa do Povo Educação termina nesta quarta-feira

Programa já cadastrou 13 mil que foram contratadas pelo Governo para auxiliar Etecs e Fatecs

Da Redação

Pais, mães e responsáveis legais de estudantes matriculados nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) têm até a quarta-feira (16) para se candidatar ao Bolsa do Povo Educação. Com o pagamento de auxílio mensal de R$ 500 durante seis meses, o programa seleciona bolsistas que possam apoiar as instituições de ensino no trabalho de prevenção e orientação com crianças e adolescentes contra a COVID-19.

Com a retirada das máscaras em ambientes abertos, a participação dos responsáveis se tornou ainda mais necessária. Desde 2021, o programa já cadastrou 13 mil pessoas que foram contratadas pelo Governo de São Paulo para auxiliar Etecs e Fatecs no cumprimento do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza. São pais e mães que estavam desempregados e conseguiram, por meio do Bolsa do Povo, uma ajuda financeira em meio à pandemia.

Criado pelo Governo de São Paulo e enviado em forma de projeto de lei pela Secretaria da Casa Civil à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em abril de 2021, o Bolsa do Povo tem 19 programas sociais, dentre eles, o Bolsa do Povo Educação CPS, gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Maior e mais abrangente programa social da história de São Paulo, o Bolsa do Povo prevê a transferência de R$ 1,7 bilhão em investimentos e distribuição de renda para atender a quem mais precisa em todo o Estado, ao longo de 2022.

Como se inscrever

As inscrições, que foram prorrogadas até o dia 16, devem ser feitas pelo site do Bolsa do Povo. Além de gerar renda e amenizar os impactos da pandemia, a iniciativa permite aproximar as famílias da escola, o que gera benefícios para toda a comunidade escolar. Para se candidatar a uma bolsa, é preciso ser o responsável legal por um aluno de Etec; ter entre 18 e 59 anos; estar desempregado há, pelo menos, três meses; não ter comorbidades associadas à Covid-19 e residir, preferencialmente, no município onde está localizada a unidade em que o candidato pretende ser bolsista. É possível se inscrever em até três Etecs ou Fatecs.

Cada candidato receberá pontos, de acordo com os pré-requisitos que cumprir. Os selecionados serão entrevistados pelo diretor da unidade, no dia 21 de março, e a concessão do benefício precisa ser chancelada pelo Núcleo Regional de Administração do CPS. A aprovação final dos candidatos está prevista para ser divulgada até 31 de março.

A expectativa é que os bolsistas selecionados passem por uma capacitação no início de abril e comecem a atuar no dia 4 do mesmo mês. Serão concedidas 2.368 bolsas (esse número inclui os 140 bolsistas ativos), distribuídas por todas as Etecs e Fatecs do Estado. Cada unidade do Centro Paula Souza terá, no mínimo, quatro beneficiários.