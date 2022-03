Times de peso na Europa que nunca ganharam a Champions League

Ela é disputada desde 1955, com o Real Madrid sendo seu principal vencedor com 13 títulos

A Champions League é a principal competição de clubes do mundo. Se considerarmos sua versão anterior, ela é disputada desde 1955, com o Real Madrid sendo seu principal vencedor com 13 títulos.

Que o Real Madrid é um gigante do futebol não há discussão. Mas e outros times grandes e com nomes de peso que nunca venceram uma Champions, como considera-los? Nesta lista vamos falar os principais clubes que tem um buraco do tamanho de uma “orelhuda” em suas salas de troféu.

Arsenal

Ao fazer uma há que considerar os gunners com todo o respeito. O time não só é um gigante inglês, com 13 campeonatos ingleses, como por suas fileiras passaram grandes nomes da história do esporte. Só para ficar em um: Thierry Henry.

Só que nem Henry conseguiu dar uma Champions League ao Arsenal, algo que fica ainda mais difícil de aceitar sabendo que seu rival de cidade Chelsea, que não tem a mesma história, já tem duas, o Nottingham Forrest venceu duas seguidas no final dos anos 70, o Aston Villa tem uma para chamar de sua e até o Celtic da Escócia também tem uma.

Atlético de Madrid

Não há dúvidas que o Atlético de Madrid é a terceira força da Espanha e isso não mudaria de forma fácil. Mas com certeza os colchoneros tiveram oportunidades para dar mais um brilho em sua sala de troféus e perderam de forma dolorosa.

Na primeira chance, na final em 1974, o time abriu o placar na prorrogação contra o Bayern de Munique, aos 9 minutos do segundo tempo. Mas levou o empate no último minuto. No jogo de desempate levou 4 a 0.

Mas ainda pior aconteceu duas vezes recentemente e logo contra o arquirrival de cidade, o primo rico Real Madrid. O Atletico vencia por 1 a 0 em Lisboa quando aos 47 minutos do segundo tempo levou o empate e sofreu mais três gols na prorrogação. Dois anos depois, de novo contra o Real Madrid, empate no tempo normal e prorrogação, derrota nos pênaltis. Três vices para chorar.

PSG

Os mais tradicionalistas não vão entender a inclusão do PSG, que voltou a ser relevante recentemente após sua compra por um grupo do Catar. Mas o Paris Saint-Germain em seus 50 anos de história já teve grandes nomes da história do futebol, como George Weah, Ronaldinho e tem Raí como um de seus grandes ídolos.

O PSG deve logo tornar-se o maior vencedor do campeonato francês, superando o St. Etienne, mas nem todo o dinheiro do mundo ainda deu uma Champions para o clube, que bateu na trave na final em 2020, perdendo para o Bayern de Munique.

Sporting de Lisboa

Uma inclusão mais polêmica, mas que vale. O Sporting revelou Figo e Cristiano Ronaldo, tem 19 títulos portugueses, viu o Benfica vencer a Liga dos Campeões duas vezes, o Porto vencer duas vezes, mas só conseguiu chegar nas quartas de final ainda nos anos 80. Entre os grandes times de um país com tradição e conquistas, o Sporting sem dúvidas é um dos que mais precisam de uma Champions League.