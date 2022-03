Botucatu: recém-saído da cadeia é preso após roubar celular de mulher

Autor do crime havia saído ontem do Centro de Detenção Provisória por ter cometido roubo

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou na manhã desta quarta-feira, 16 de março, a prisão de um homem de 49 anos, por roubar um telefone celular. O fato ocorreu na Rua Prefeito Tonico de Barros, no Centro de Botucatu.

Consta em boletim que uma mulher havia chamado a GCM reclamando que um homem a seguia pela rua quando o homem passou a segui-la. Ao tentar praticar o crime, o autor se assustou com a aproximação de populares e fugiu. As características físicas do mesmo foram passadas às demais viaturas e forças de segurança.

Mais adiante os agentes municipais foram abordados por moradores da região que relataram a ocorrência de um roubo de telefone celular praticado contra outra mulher. O homem foi encontrado e com ele, o aparelho.

Tanto acusado quanto as vítimas foram encaminhados ao Distrito Policial para elaboração do Boletim de Ocorrência.

O autor do roubo havia saído na terça-feira, 15, do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Campinas, onde estava detido também pelo crime de roubo.