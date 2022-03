Centenária, Capela de São José passa por profunda restauração

A previsão de entrega da restauração da capela é dezembro de 2022

Texto e Fotos: Flávio Fogueral

A História de Botucatu está diretamente ligada à presença da Igreja Católica. E essa influência está solidificada pela Arquidiocese de Sant’Anna, uma das primeiras do interior paulista, bem como das dezenas de igrejas, santuários e capelas nos diferentes bairros da Cidade. Algumas dessas estruturas, já centenárias, ainda contrastam com a arquitetura e a expansão de novos edifícios.

Fechada há quase cinco anos por causa de problemas estruturais, a Capela de São José, na Avenida Dom Lúcio, é uma destas edificações. Em 22 de outubro de 1902, teve sua pedra fundamental lançada após iniciativa de dirigentes da então Escola Profissional São José, com a aprovação do então bispo de São Paulo, Dom Antônio Cândido de Alvarenga.

Uma grande mobilização para sua construção foi promovida pela Igreja com apoio da comunidade e de lideranças empresariais da época, principalmente do fazendeiro José Elias de Carvalho Barros, que assumiu as obras concluindo-as seis anos depois. A missa inaugural ocorreu em 14 de abril de 1918, sendo celebrada pelo padre Victor Cavron.

O estilo arquitetônico gótico logo tomou conta do cotidiano botucatuense. Celebrações, festas, batizados e casamentos foram realizados ao longo das décadas, mas a estrutura física começara a sentir a ação do tempo. Reformas pontuais ocorreram e davam sobrevida a uma das poucas capelas ainda existentes em Botucatu. Outras como a de Monte Sião, por exemplo, sucumbiram com o tempo.

A partir da década de 2000, no entanto, a estrutura começava a dar sinais de desgastes e danos profundos em sua estrutura. Os três sinos precisaram ser silenciados e a própria Igreja já se organizava para promover sua restauração. Em 2019 a praça do entorno passou por revitalização e foi inaugurada. Em contrapartida a capela fechou suas portas em definitivo para que as obras tivessem início.

Foram anos de planejamento, projeto arquitetônico e arrecadação de fundos. A primeira etapa contemplou o reforço da estrutura, com a colocação de 108 estacas no solo para que paredes e telhado (trocado totalmente) fossem suportados. Rachaduras e pequenos danos em paredes foram arrumados. Ainda em trabalho, a restauração da capela ainda contemplou a substituição dos pisos, forros, parte elétrica e de iluminação. A parte externa ainda terá a instalação de câmeras de vídeo e sistema de monitoramento para coibir vandalismo e furtos.

Uma das novidades nesta etapa dos trabalhos será a aplicação de monocapa, produto que revestirá toda a parte externa e que não precisará de pintura futura, apenas limpeza e manutenção periódicas. Isso, segundo padre Ademar, favorecerá para que a fachada da capela seja mantida quase que intacta por algumas décadas. Com o produto as futuras cores do edifício serão em tons claros, com um dourado reforçando apenas pilastras e ornamentos.

No interior do edifício, a sacristia, salas e sanitários reformados e um espaço para colocação de imagens religiosas será criado. Os bancos para acomodar mais de 160 pessoas estão em reparos, bem como as sédias (poltronas) para os párocos e auxiliares. Algumas mudanças mais significativas estão no altar, presbitério (sala que antecede o altar), bem como o ambão (púlpito) que contarão com nova concepção.

“Uma das principais alterações consiste na instalação de onze vitrais que substituirão os atuais, onde será contada toda a vida de São José no Evangelho. Esses materiais são doados pela própria comunidade”, adianta o padre Ademar Domingos Roma, responsável pela Paróquia de São Benedito, a qual a capela está vinculada. Os três sinos da torre, que atualmente encontram-se amarrados, também passarão por limpeza e futura instalação de sistema eletrônico de funcionamento.

A previsão de entrega da restauração da capela é dezembro de 2022, conforme salientou o pároco. Segundo ele, o cronograma teve que ser alterado por causa da pandemia de Covid-19, que restringiu a presença de fiéis à Igreja e a consequente queda na arrecadação de doações. A reforma deve chegar a R$ 900 mil.

“Foi um desafio (a restauração) que a comunidade abraçou. A devoção a São José pelos católicos em Botucatu é muito grande e percebemos durante o início dos trabalhos de reforma. E a capela, por estar bem no coração da Cidade, recebe um afeto muito grande das pessoas”, salientou padre Ademar.

Festa para celebrar padroeiro e arrecadação de fundos

Para custear todo o processo de restauração, além das doações feitas pela comunidade, a Paróquia de São Benedito promove nesta semana a 104ª Festa em Louvor a São José, com programação religiosa e festiva. De 16 a 18 de março ocorrerão missas na capela, sempre a partir das 19 horas, com padres e freis da Cidade. Já no sábado (19), data comemorativa ao padroeiro, as celebrações serão as 7 e 11 horas e às 17 horas será promovida missa solene seguida de procissão.

Além de toda programação religiosa, haverá a instalação de tendas na praça para venda de produtos diversos e de alimentação. Os shows serão nos dias 17, 18, 19 e 20 de março, com as duplas João Vitor e Gabriel, David e Marcos e de Karoline Violeira, que se apresentou no programa The Voice Kids.

A comunidade ainda terá sorteio de prêmios, que podem chegar a R$ 5 mil, mediante compra de cartelas na Paróquia de São Benedito.