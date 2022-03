Embraer assina contrato para venda futura de 200 aeronaves elétricas com os Estados Unidos

Empresa brasileira espera iniciar as entregas em 2026

Da Redação

A Eve UAM, LLC, empresa da Embraer S.A. e a Global Crossing Airlines Group, Inc, com sede em Miami, assinaram uma Carta de Intenção (LoI, na sigla em inglês) para um pedido de até 200 aeronaves eVTOL (sigla em inglês para aeronaves elétricas de decolagem e pouso verticais). A encomenda está incluída na carteira de pedidos da Eve de 1.785 eVTOLs. A empresa espera iniciar as entregas em 2026.

O acordo proporciona uma colaboração promissora que pretende explorar o desenvolvimento de um ecossistema para escalar a Mobilidade Aérea Urbana (UAM na sigla em inglês) e reforça o Conceito de Operações (CONOPS) em Miami-Dade anunciado hoje. A experiência da GlobalX como companhia aérea contribuirá não apenas para a formulação da infraestrutura necessária para permitir voos com eVTOLs, mas também para a implementação das aeronaves da Eve nas rotas da empresa.

A conclusão das transações contempladas na carta de intenções está sujeita à execução de acordos definitivos e ao recebimento de todas as aprovações regulatórias necessárias.