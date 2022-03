Escolas de Avaré recebem programa de prevenção às drogas da Polícia Militar

Após um longo período de restrições em razão da pandemia do coronavírus, o 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior de Avaré (53º BPM/I) retomou as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

O Proerd é desenvolvido atualmente em 11 escolas municipais. Outras unidades vão receber a iniciativa no segundo semestre.

Além de escolas de Avaré, o Proerd acontece em unidades de ensino estaduais e municipais de toda a região.

Esforço cooperativo entre a Polícia Militar (PM), escola e família, o programa voltado para estudantes desenvolve um conjunto de ações preventivas contra as drogas e a violência.

A área de abrangência do 53º BPM/I é composta por 17 cidades. Desde a criação batalhão em 2006, cerca de 30 mil crianças receberam orientações sobre os efeitos nocivos provocados pela dependência de substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas, informa a PM.