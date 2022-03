Apresentação teatral gratuita, em São Manuel, será realizada no Jardim Municipal

O projeto Teatreia terá 20 apresentações de março a junho

Da Redação

O espetáculo “Tonico e Mimosa – a saga de uma família caipira” será realizado, às 19h do próximo dia 20 de março, no Jardim Municipa, de São Manuel. Nesta apresentação, por se tratar de um ambiente aberto, não haverá necessidade de retirada de ingressos antecipadamente. A mudança de local aconteceu para que todos os interessados possam assistir à apresentação sem limitação de público.

A peça, desenvolvida pelo Grupo Urutau de Teatro Experimental (G.U.T.E.), conta a história de cinco irmãos já crescidos que, depois da morte dos pais, ficam envoltos em uma paralisante preguiça, deixando ao ‘Deus-dará’ o sítio que herdaram. A intercessão de Santo Antônio, porém, mudará o rumo da ficção.

A iniciativa é patrocinada pela Usina São Manoel, via Lei de Incentivo à Cultura, pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo. A apresentação do dia 27 de março será realizada no Teatro Municipal (Rua Epitácio Pessoa, 233), também às 19h. A retirada dos convites – totalmente gratuitos – deve ser feita 1h antes do espetáculo.

O projeto Teatreia terá 20 apresentações de março a junho. São duas peças diferentes. Além de Tonico e Mimosa, destinada ao público adulto, as crianças da rede pública de ensino estão recebendo na escola o espetáculo “Ondas Brincantes”, desde a última quarta-feira.