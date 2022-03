Guarda Municipal recupera moto furtada na região do Monte Mor

Autor do crime foi encontrado na região do Santa Maria

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou na tarde desta quinta-feira, 17 de março, uma moto que havia sido produto de furto na região do Jardim Monte Mor.

Consta que, por volta das 11 horas, houve a denúncia do registro do crime, sendo que foram passadas as características do possível autor. O mesmo foi visto na região do Maria Luiza junto com a motocicleta em uma área no bairro.

A moto tinha sido abandonada momentos depois, sendo que a GCM iniciou patrulhamento tendo as informações das características do autor do furto. O homem de 31 anos foi encontrado sob efeito de entorpecentes.

Indagado, não soube responder com precisão a origem da moto e nem apresentou documentos do veículo ou habilitação. O proprietário foi acionado, reconhecendo o objeto.

Já o autor do furto foi detido e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga.