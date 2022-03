Jardim Paraíso terá 2ª etapa de pulverização de larvicida nesta sexta-feira, 18

A VAS vem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

Nesta sexta-feira, 18, a partir das 7 horas da manhã, a Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) fará a segunda etapa de pulverização de larvicida biológico em 4 quarteirões do Jardim Paraíso, onde se concentram casos de dengue autóctones (contraídos no bairro). A ação busca interromper o ciclo de transmissão da dengue na região norte, que registra 4 casos autóctones confirmados.

A VAS vem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com visitas casa a casa, e considerando a dificuldade em acessar os imóveis, adotou a pulverização do larvicida biológico (BTI) como estratégia de atingir locais de difícil acesso, onde há possíveis criadouros do mosquito.

Segundo Valdinei Campanucci, Coordenador de Programas de Saúde: “este produto não é um veneno, portanto, não agride o meio ambiente, a saúde da população e dos animais, agindo apenas nas larvas do mosquito Aedes aegypti, em criadouros inacessíveis aos agentes de combate as endemias”.

Importante ressaltar que os criadouros do mosquito Aedes aegypti não se resumem a materiais jogados nos terrenos baldios, na beira dos rios, entre outros locais. Mais de 80% dos criadouros estão nas residências: são calhas e canaletas com mau escoamento d’água, ralos internos e externos, pratos de plantas, brinquedos e outros objetos mal armazenados que acumulam água da chuva, bebedouros de consumo animal, entre outros materiais com água parada que não recebem manutenção adequada.

Em 2022 são 6 casos de dengue confirmados: 2 importados e 4 autóctones (contraídos no bairro).

Durante a ação, recomenda-se não deixar roupas no varal, para não manchar. Em caso de ventos fortes ou chuva a atividade será reagendada.

