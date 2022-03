Morre professor Evair Nunes, um dos fundadores do PT de Botucatu

Evair foi professor da rede pública de ensino

Da Redação

Morreu na tarde desta quinta-feira, 17 de março, o professor Evair da Costa Nunes, aos 66 anos, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) em Botucatu. As causas não foram informadas.

Evair era formado em Engenharia Agronômica pela Unesp de Botucatu e em História pela Unifac. Atuou como professor da rede pública de ensino, lecionando na Escola João Maria.

Nascido em São Paulo, teve vida política ativa. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, em 1982, sendo candidato a vereador em algumas eleições.

Tambem foi assessor de gabinete nos governos do ex-prefeito Mário Ielo, entre os anos de 2001 e 2004.

O velório ocorre no Complexo Funerário Orlando Panhozzi, com o sepultamento marcado para as 17 horas de sexta-feira, 18 de março, no Cemitério Portal das Cruzes.

O Diretório Municipal do PT de Botucatu emitiu nota de pesar, onde salienta que Evair sempre

“combatente, defensor incansável da democracia, lutador do Partido na cidade, deixa um vazio imenso em nossos corações, mas também uma história de luta inspiradora que seguirá iluminando nossa caminhada no PT e no Brasil”.