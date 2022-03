Núcleo de Atenção a Transtornos Alimentares da Unesp de Botucatu iniciará atividades em abril

Da Redação

Em abril deste ano, terá início, em Botucatu, o projeto NUATRA – Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares na Infância e na Adolescência. Trata-se de um ambulatório de especialidade do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências da Unesp – Câmpus Botucatu (IBB), que viabilizará o início do atendimento especializado às crianças e adolescentes, portadores de transtorno alimentar. Será um serviço gratuito – no âmbito SUS – e em regime predominantemente ambulatorial, atendendo, à princípio, à demanda da Atenção Básica de Botucatu e de 13 municípios incluídos no Polo Cuesta.

O projeto é coordenado pela professora Luiza Cristina Dias, do Departamento de Ciências Humanas e Ciências do IBB, com apoio da direção do Instituto, da Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu e da união de professoras interessadas na pesquisa e na assistência à pacientes com transtornos alimentares.

O NUATRA, está inserido na Rede de Atenção Primária à Saúde de Botucatu, em conformidade com a portaria que rege as Unidades Básicas de Saúde, ao nível secundário de atenção à saúde, ligado diretamente à Secretaria Municipal da Saúde de Botucatu, fato importante que permitirá o repasse de verbas do Ministério da Saúde – MS.

A equipe de profissionais do NUATRA é composta por nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, pediatras, psicopedagogos e enfermeiros a qual busca oferecer por meio de multi e interprofissionalidade, com importante contribuição na assistência pública a pacientes portadores de transtorno alimentar como anorexia, bulimia e transtorno da compulsão bem como a seus familiares.

Além disso, em Botucatu e região, o NUATRA atuará pioneiramente na assistência deste público e na formação de profissionais, alunos de graduação e pós-graduação da área de saúde mental, interessados no campo dos transtornos alimentares – TA.

A professora Luiza Dias, coordenadora do projeto, afirmou que a implantação e implementação do NUATRA se deram graças à captação de recursos por meio de participação de edital do CONDECA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e de emenda parlamentar. “Tais recursos serão empregados na reforma do bloco III do antigo ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, no IBB/Unesp. A adequação deste espaço permitirá o acolhimento, tratamento e acompanhamento com padrões de excelência para os usuários e familiares do NUATRA. Esta é uma grande conquista e motivo de orgulho para toda a comunidade do IBB”, terminou.