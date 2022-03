Sebrae-SP realiza oficina para confeiteiros com foco na Páscoa

As inscrições são gratuitas

Da Redação

Uma especialista vai ensinar uma receita de Páscoa e o consultor vai orientar sobre como calcular o preço correto do produto. Essa será a dinâmica da ação online “Boa Páscoa Confeiteiros”, promovida pelo Sebrae-SP no dia 23 de março, às 19h, para os empreendedores e empreendedoras da região de Botucatu. As inscrições são gratuitas.

A oficina será voltada para os profissionais do segmento de confeitaria e contará com a participação de Renata Chaves, influenciadora digital e empresária do setor. A empreendedora vai ensinar uma receita durante a live e, com base na ficha técnica, o consultor do Sebrae-SP vai ensinar como precificar o produto.

O evento foi pensando para ajudar os profissionais a aproveitarem uma das principais datas para o segmento e mostrar a importância das finanças e da precificação, considerando a ficha técnica do produto. A programação inclui ainda dicas para aumentar as vendas. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/PascoaBotucatu. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710 (opção 4).