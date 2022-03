Anhembi: tentativa de roubo de gado termina com família refém e um dos suspeitos morto

Um dos autores do crime teria disparado contra os policias durante perseguição

Da Redação

Um caso de tentativa de roubo a gado, em uma fazenda localizada no Distrito de Piramboia, em Anhembi, terminou com uma família refém e um dos autores do crime morto pela Polícia. O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira, 17 de março.

Consta em boletim de ocorrência que policiais foram acionados devido à movimentação que causou suspeita de vizinhos à propriedade rural, ao final da Rua Elias Jacob. Ao chegar no local indicado, os moradores foram chamados, mas um silêncio absoluto prevaleceu. No entanto, ficou constatada a presença de pessoas dentro da casa.

Devido a isso, os policiais entraram pelo terreno, sendo que visualizaram por uma das janelas, uma mulher de 44 anos e uma criança de 11 anos. Ao entrarem na casa, encontraram a mulher abalada emocionalmente, mas a mesma informou que seis homens chegaram em um Chevrolet Prisma (que depois ficou constatado estar escondido nos fundos da propriedade), por volta das 18 horas do dia anterior e entraram armados na casa. Anunciaram, posteriormente, que levariam todo o gado existente ali. Após uma hora de ameaças, levaram os dois filhos da mesma como reféns para dentro do pasto.

Os policiais passaram a procurar pelos acusados do crime e os reféns no pasto. Encontraram primeiro o carro já preparado para a fuga. A incursão ocorreu por mais 800 metros para dentro da propriedade até que viram dois homens, sendo que um deles passou a correr e o outro levantando as mãos, alegando que era uma das vítimas. Para garantir a proteção da mesma, levaram o refém para o interior da casa.

Paralelo a isso, os demais policiais continuaram na busca dos demais envolvidos. Foram ouvidos quatro disparos de arma de fogo. Isso porque durante a perseguição ao homem que havia fugido, acabaram por serem surpreendidos por outro integrante do bando apontando a arma- uma pistola Taurus calibre 38 oxidada- em direção aos agentes. Um disparo foi efetuado contra eles, sendo que um dos policiais revidou com outros dois tiros, um deles atingindo o tórax. O suspeito, que possui idade entre 25 e 30 anos, ainda recebeu socorro médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Posteriormente, o outro filho da proprietária da casa foi libertado. A polícia ainda procura pelos demais envolvidos no crime. Foram apreendidas uma pistola Taurus, calibre 38, bem como um fuzil calibre 556 e a arma do policial, para a apuração dos fatos.