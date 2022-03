Assinatura do convênio para a construção da fábrica de biofármacos da Unesp, neste sábado (19), terá presença do ministro Marcos Pontes

Criação do centro será primordial para o escalonamento de medicamentos biológicos, em especial de biofarmacos e biomoléculas

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, participa neste sábado, 19 de março, da assinatura do protocolo de intenções para a criação do Centro Nacional de Biofarmacos e Biomoléculas MCTI – UNESP. O protocolo, em parceria com a Universidade Estadual Paulista (UNESP), será assinado às 10 horas da manhã no auditório do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP-UNESP).

A criação do centro será primordial para o escalonamento de medicamentos biológicos, em especial de biofarmacos e biomoléculas. Representantes da UNESP estiveram no MCTI em setembro de 2021 e apresentaram o projeto de construção da planta de escalonamento de medicamentos biológicos ao secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Marcelo Morales. “Esta iniciativa é de grande importância para o Brasil e ajudará a preencher uma lacuna no desenvolvimento de novos medicamentos, especialmente de origem biológica, como por exemplo os Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs)”, destacou o secretário na ocasião.

Serão 1.470 metros quadrados, abrigando laboratórios de pesquisa, espaço de co-working para hospedar startups de biotecnologia. O prédio também contará com alas fabril e de controle de qualidade. “Essa fábrica será a única no Brasil com esse modelo, sendo capaz de produzir amostras para pesquisa e testes clínicos”, disse o reitor da UNESP, Pasqual Barretti.

