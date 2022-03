Botucatu: recepcionista do HC denuncia injúria racial sofrida de mãe de paciente

Ofensas ocorreram após a acusada ser impedida de entrar no hospital

Da Redação

Um caso de injúria racial está sendo apurado pela Polícia Civil de Botucatu. A vítima é uma prestadora de serviços do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

O fato ocorreu na quinta-feira, 17 de março por volta das 12h40, na recepção do hospital, após discussão entre a vítima, de 27 anos, e outra mulher, de 36 anos. Consta em boletim de ocorrência que as ofensas foram feitas após a acusada ser impedida de ingressar no interior da unidade para visitar a filha. Os motivos da recusa no ingresso ao prédio não foram informados.

Nisso, teria chamado a funcionária de “macaca”, fazendo alusão a cor da pele. A mulher ainda tentou conversar com outro funcionário da empresa terceirizada. Nisso, teria dito que “preto não caga na entrada, caga na saída”.

Após a discussão, a vítima foi até a Delegacia de Polícia registrar a queixa por injúria racial. A Polícia Militar foi acionada e deteve a autora das ofensas. Foi estabelecida fiança de R$ 1.500 para que possa responder em liberdade, valor pago pela acusada.

O crime de injúria racial, imprescritível, pode acarretar prisão de dois a cinco anos de prisão em regime fechado, devido à sua reclassificação por parte do Congresso, que o classificou junto aos crimes de racismo.