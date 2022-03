Botucatu tem 150 vagas abertas para cursos gratuitos na Univesp; inscrições começam dia 22

Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio

Da Redação

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), polo de Botucatu, abrirá na próxima terça-feira, 22, a partir das 10h, as inscrições para 150 vagas do Vestibular para o segundo semestre de 2022.

Serão oferecidos nove cursos: pedagogia, letras, matemática, ciência de dados, tecnologia da informação, engenharia de computação, engenharia de produção, administração e tecnologia em processos gerenciais.

Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio (ou concluir até o período da matrícula na Univesp, previsto em edital). As inscrições terminam no dia 25/04, às 23h59, e devem ser feitas pelo link https://www.vunesp.com.br/ UVSP2102.

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, 2020 e 2021 poderão ser usadas para compor a nota final do candidato. Para isso, no ato da inscrição, o deve candidato informar seu número de inscrição do Enem.

A taxa de inscrição é de R$ 45.00, porém, candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção de taxa, no período de 22/03, até às 23h59, do dia 25/03.

No mesmo período, também poderá ser concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular, no momento da inscrição (basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”).

A prova será realizada no dia 22/05, às 13h, de forma presencial em local ainda a ser divulgado pela banca organizadora do certame (Vunesp). A banca seguirá todas as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19, em vigência na data.

O gabarito oficial será divulgado em 23/05, no site do vestibular. O início das aulas está previsto para agosto de 2022.

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) é mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e conta com mais de 50 mil alunos de graduação.

Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns, que garantem a interação do discente com o facilitador.

Mais informações:

Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp

Dr. Costa Leite s/n° (anexo a EMEFI Dr. Cardoso de Almeida-Cardosinho) Centro

Telefone: (14) 3811-3142

Site do vestibular: https://univesp.br

Fale Conosco (Vunesp)

www.vunesp.com.br/faleConosco

Telefone: (11) 3874-6300

Atendimento: 8h-18h.