Exercícios de fisioterapia na região pélvica podem melhorar incontinência urinária

O aplicativo Minha Bexiga foi desenvolvido para a pessoa que sofre de incontinência urinária, ou alguma disfunção nesse sentido, registrar sobre os hábitos urinários. “Esses dados serão compartilhados com quem ela quiser: o médico, fisioterapeuta e nós, profissionais de saúde […] Conseguimos ver esses dados da paciente no início e no final do tratamento, em algum outro momento”, afirma a professora.