Festa em Louvor a São José prossegue neste final de semana com programação musical e sorteio de prêmios

Objetivo é arrecadar fundos para custear os trabalhos de revitalização e reforma

Da Redação

Prossegue neste final de semana a 104ª Festa em Louvor a São José, com programação religiosa e festiva. Objetivo é arrecadar fundos para custear os trabalhos de revitalização e reforma da centenária capela do padroeiro, localizada em Botucatu.

A partir das 19 horas desta sexta-feira, 18, será realizada uma missa no local. No sábado (19), data comemorativa ao padroeiro, as celebrações serão as 7 e 11 horas e às 17 horas será promovida missa solene seguida de procissão.

Além de toda programação religiosa, haverá a instalação de tendas na praça para venda de produtos diversos e de alimentação. Os shows serão nos dias 17, 18, 19 e 20 de março, com as duplas João Vitor e Gabriel, David e Marcos e de Karoline Violeira, que se apresentou no programa The Voice Kids.

A comunidade ainda terá sorteio de prêmios, que podem chegar a R$ 5 mil, mediante compra de cartelas na Paróquia de São Benedito.

