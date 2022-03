Homem furta ambulância, provoca acidentes e bate contra poste

Acusado ainda colidiu com dois veículos durante perseguição

Da Redação

Um homem acabou preso na tarde desta sexta-feira, 18 de março, após furtar uma ambulância e colidir contra carros e um poste. O fato ocorreu em Avaré.

O veículo, de propriedade da Prefeitura de Tejupa, encontrava-se estacionado na Santa Casa de Avaré quando o autor do crime viu a porta aberta e as chaves no contato.

Em alta velocidade, ele dirigiu a ambulância pelas ruas do Centro de Avaré, vindo a colidir com outro veículo na Rua Minas Gerais. Após, fugiu do local, mas foi perseguido pelo motorista envolvido no acidente.

Na perseguição, a ambulância bateu em outro carro. Metros a frente, o condutor do primeiro acidente alcançou o acusado e jogou o carro contra, fazendo com que o autor do furto e dos acidentes perdesse o controle da direção e batesse contra um poste.

A estrutura ficou completamente danificada e caiu sobre a rua. O trânsito ficou impedido e o homem, que não teve a idade ou a identidade revelada, foi detido pela Polícia.