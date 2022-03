Rodovia SP 255 terá interdição em Jaú para colocação de viga em nova ponte

Operação especial acontece das 07h às 17h durante o final de semana

Da Redação

A Arteris ViaPaulista informa que o tráfego irá operar em Pare e Siga neste sábado (19) e domingo (20) devido ao lançamento de vigas para implantação de uma ponte no km 162,400 da SP-255, em Jahu. A operação especial acontece das 07h às 17h durante o final de semana com intervenções de Pare por 15 minutos ao longo do período.

A obra faz parte do projeto de duplicação da SP-255 que irá duplicar 275 quilômetros com investimento total previsto em R$ 1,4 bilhão, e atualmente conta com atividades nos trechos de Rincão a Araraquara e Jahu a Barra Bonita.