Setor de Ambulância de Avaré passará a funcionar em novo endereço

O Setor de Ambulância da Prefeitura da Estância Turística de Avaré vai funcionar em novo endereço a partir de 4 de abril. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde.

Ó órgão é responsável por transportar pacientes a hospitais e centros médicos da região e da capital.

O serviço será alocado na Rua Rio Grande do Norte, nº 921, no cruzamento com a Rua Paraíba. A Saúde ressalta que a localização na região central, próxima à Santa Casa de Misericórdia, vai facilitar o atendimento ao cidadão.

O agendamento no novo espaço será feito presencialmente das 7 às 17 horas. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3732-5999.