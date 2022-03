Aposta feita em Botucatu ganha mais de R$ 170 mil na Lotofácil

A estimativa para o próximo sorteio, neste sábado (19), é de R$ 1,5 milhão

Da Redação

Uma aposta feita em Botucatu está entre as oito vencedoras do concurso 2474 da Lotofácil, cujo rateio foi na sexta-feira, 18 de março. Com isso, levará R$ 173.831,14.

Os números sorteados foram: 01- 02- 05- 06- 08- 09- 11- 14- 15- 17- 19- 20- 23- 24- 25. Em Botucatu, a aposta vencedora foi feita na Trevo da Sorte Loterias, na Rua Major Matheus.

A estimativa para o próximo sorteio, neste sábado (19), é de R$ 1,5 milhão.

Vencedores têm 90 dias para retirar o prêmio. Basta procurar a Casa Lotérica onde a aposta foi efetuada ou mesmo uma agência da Caixa Econômica Federal. É obrigatória apresentação de documentos e o comprovante da aposta.