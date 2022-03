Botucatu acumula redução de 92% nos casos de Covid-19 desde o pico da doença, em janeiro

Botucatu possui 100,6% de sua população vacinada contra a Covid-19

Pela quinta semana seguida, o registro de novos casos de Covid-19 tiveram redução em Botucatu, conforme apontou levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. O acumulado de 13 a 19 de março ficou em 239 infecções, queda de 20% em comparação com o período anterior, quando foram 300 pessoas com o novo coronavírus.

Mesmo com a circulação da variante ômicron, mais contagiosa, o número de novos registros tem desacelerado. Se comparado com o pico de casos, registrado entre 23 e 29 de janeiro, quando foram 3.104 infecções, redução de 92,3%.

Botucatu possui 100,6% de sua população vacinada contra a Covid-19, com 401 mil doses aplicadas, sendo 149.685 da primeira dose, 139.242 da segunda dose e 115.997 da dose adicional. Os dados são do Vacinômetro, ferramenta do governo do Estado.

No sábado, 19 de março, a Cidade contabilizou 35.659 casos da doença desde o início da pandemia. Há quatro pessoas internadas para tratamento médico, sendo que uma delas está em terapia intensiva (UTI). Outros 199 moradores estão em quarentena domiciliar obrigatória. O novo coronavírus provocou a morte de 339 botucatuenses, enquanto que 34.812 estão recuperados.