Botucatu: paciente se descontrola e quebra equipamentos do Pronto Socorro

Acusado danificou um dos computadores e o acrílico de proteção na recepção do PSA

Da Redação

Um homem de 38 anos foi detido na manhã deste sábado, 19 de março, após danificar equipamentos do Pronto Socorro Adulto (PSA) de Botucatu, instalado na Vila Assumpção. O motivo seria a demora no atendimento.

Consta em boletim da Guarda Civil Municipal, que o acusado aguardava atendimento e se mostrou alterado. Quando, em determinado momento, danificou um dos computadores e o acrílico de proteção na recepção do PSA. Nisso, teve ferimentos no braço, precisando de auxílio médico.

Quando a viatura da GCM chegou até a unidade de saúde, o homem tentou fugir do local. Foi necessário o uso de força moderada para imobilizar o mesmo. Na sequência, acabou por ser encaminhado ao Plantão Policial e enquadrado no Artigo 163 do Código Penal (dano). Está sob custódia no Centro de Detenção Provisória de Itatinga.