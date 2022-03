Botucatu ranqueada entre as melhores cidades nos serviços da Uber

São Paulo tem 17 municípios entre os bem-educados

Da Redação

Após a Central de Privacidade da Uber revelar que a média das avaliações dos usuários brasileiros é de 4.88 estrelas, a empresa divulgou, na última semana, quais as cidades com melhores avaliações dos usuários no aplicativo. O estado de São Paulo tem destaque, com 17 municípios entre os mais bem-educados. Araçatuba, Mogi Guaçu, Botucatu, Presidente Prudente, Franca e Marília ocupam as primeiras posições, com nota 4.95 cada.

Na segunda posição do estado, com 4.94 estrelas, aparecem São Carlos e Bauru e, em seguida, Bragança Paulista e Piracicaba com nota 4.93; São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto com 4.92; Campinas, 4.91; Santos, 4.90, e a capital São Paulo fecha a lista com 4.88 estrelas.

No Brasil, a cidade com os usuários mais educados é São Bento do Sul, em Santa Catarina, com 4.97 estrelas, seguida de Umuarama (PR), Valença (RJ), Guarapuava (PR) e Varginha (MG), ambas com 4.96 estrelas.

No 3º lugar do pódio estão, com 4.95 estrelas, Araçatuba (SP), Mogi Guaçu (SP), Botucatu (SP), Pouso Alegre (PR), Poços de Caldas (MG), Presidente Prudente (SP), Araxá (MG), Franca (SP), Marília (SP), Dourados (MS), Lages (SC) e Santa Cruz do Sul (RS).

Capitais campeãs

Florianópolis (SC) é a capital com melhor avaliação no Brasil, com 4.91 estrelas. Na sequência estão Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT) e Macapá (AP), com 4.90. E, logo em seguida, aparecem João Pessoa (PB) e Vitória (ES), com 4.89, e Maceió (AL), São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Teresina (PI), com 4.88 estrelas cada.

Por que é importante ter uma boa avaliação no app?

A plataforma da Uber funciona como uma comunidade onde motoristas parceiros e usuários interagem aproveitando a tecnologia oferecida pela plataforma. Então, as avaliações de todos que utilizam a Uber ajudam a manter a comunidade funcionando de forma harmônica.

Com as melhores avaliações, que vão de 4.86 a 4.97 estrelas, foram considerados mais de cem municípios brasileiros de todos os 26 estados e do Distrito Federal.