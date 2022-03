Novas profissões são reconhecidas pelo Ministério do Trabalho

Agora, o país conta com um total de 2.269 ocupações reconhecidas formalmente

Da Agência Educa Mais

O Ministério do Trabalho e da Previdência incluiu na lista de ocupações formalmente reconhecidas 22 novas profissões no Brasil. Agora, o país conta com um total de 2.269 ocupações reconhecidas formalmente. A lista deste ano reflete as mudanças principalmente tecnológicas do Brasil.

“A atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro”, afirmou o ministério à imprensa. De acordo com a pasta do governo, as informações ajudam a subsidiar estatísticas de trabalho, por exemplo. Elas também “servem de subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego”.

O reconhecimento através do Governo Federal possibilita a criação de políticas públicas oficiais para fomentar cada uma delas. Além disso, tudo o que for feito em âmbito profissional como benefício deve incluir os profissionais das áreas mais recentes. Além disso, os trabalhadores que antes não encontravam respaldo judicial terão o caminho facilitado. Afinal, o conhecimento permite a oficialização de determinada categoria de trabalhadores.

Apesar do reconhecimento, o ministério esclarece que para que uma ocupação seja regulamentada precisa de uma Lei feita pelo Congresso e sancionada pela Presidência. Ainda assim, cada uma delas entrou para a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Confira, abaixo, todas as 22 novas profissões que foram formalizadas pelo Estado brasileiro: