Presa quadrilha que fez família refém para roubar gado em Anhembi

Da Redação

A Polícia Militar prendeu na tarde de sexta-feira, 18 de março, os integrantes de um bando que manteve uma família refém durante tentativa de roubo de gado a uma propriedade, em Piramboia, distrito de Anhembi, na noite de quarta-feira, 16. O caso teve um dos elementos morto ainda na perseguição durante o cativeiro.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para averiguar a presença de alguns homens armados em frente a uma casa, em Porangaba. Populares desconfiaram da movimentação dos seis homens, o que motivou a denúncia.

No endereço informado, os policiais encontraram seis pessoas sendo que, um fugiu para uma área de mata e outros se trancaram na casa. Foi montado cerco ao redor da casa para que houvesse a rendição dos suspeitos, bem como a perseguição ao homem que empreendeu fuga. O mesmo foi capurado metros dentro do terreno.

Com eles forma encontrados um veículo, bem como duas armas de fogo, munições e dinheiro, cuja quantia não fora informada. Detidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia e presentados como responsáveis pela tentativa de roubo à propriedade.

Na ocasião, uma mulher de 44 anos foi mantida refém junto de seus filhos, incluindo uma criança de 11 anos. Outros dois foram levados para o pasto, para mostrar aos assaltantes onde ficaria o gado. Vizinhos desconfiraram da movimentação e acionaram a polícia. Na casa estavam a mulher e a criança, que declarou ter sido mantida refém por mais de uma hora.

Houve buscas pela propriedade, sendo que 800 metros distante da casa dois homens foram vistos, sendo um deles identificado como refém. O outro fugiu pela mata. Enquanto faziam as buscas, os policiais se depararam com outro integrante do bando, o qual tentou disparar contra os agentes. No revide, foi atingido por dois tiros, um atingindo o tórax.

