São Manuel: iniciada a construção de galerias e calçamento no Jardim Brasília

Outra obra que também se encontra em fase final de construção, está localizada no jardim Brasília e irá captar as águas pluviais do próprio jardim e ainda das Cohabs I e II, rodovia Marechal Rondon e Jardim Alvorada e Desmembramento De Vicente. A obra está orçada em mais de R$ 743 mil reais.

No Jardim Brasilia, que corria o risco de ter parte de sua ruas destruídas, juntamente com residenciais, as galerias pluviais encontram-se em fase final e já foi iniciado no bairro o processo de revitalização, com a construção de um calçadão na Rua Carlos Carlos da Silva, cruzamento com a Andrezinha M. Mazzon, que fica ao lado da área de preservação ambiental, paralela a rodovia Mal Rondon. Todas as ruas do bairro irão receber novo asfaltamento, dentro dos próximos meses.

Os investimentos, com recursos próprios na construção das novas galerias no Município somam mais de R$ 2,2 milhões e vieram para sanar problemas ocasionados pelas águas das chuvas.