Vereador solicita destinação de ambulâncias do tipo UTI

Segundo o parlamentar, pedido está amparado na necessidade para os atendimentos na cidade

Da Redação

No último dia 14 de março, em sessão ordinária da Câmara de Botucatu, o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento solicitando duas UTI’s móveis para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). Direcionado ao vice-governador, Rodrigo Garcia, o pedido de duas Ambulâncias do tipo D – Suporte Avançado UTI está amparado na necessidade de reforço para os atendimentos na cidade.

Segundo o parlamentar, houve um significativo aumento nos atendimentos de saúde, principalmente no Hospital das Clínicas. Além disso, Pagani explicou em sua fala na tribuna sobre a necessidade de reforço nos transportes, já que as atuais ambulâncias do HCFMB atendem também outros serviços de saúde do município.

“Hoje os transportes atendem o Hospital das Clínicas, o Pronto Socorro Regional, Adulto e Infantil. Somente dentro da cidade, esses carros rodam mais de 400km por dia, entre a condução de pacientes e exames”, argumenta o vereador.

Segundo Pagani, as UTI’s móveis viriam para somar, também, no transporte de pacientes para outras localidades. “Muitas vezes o paciente precisa de deslocamento para outro serviço, seja por transferência ou para fazer um exame. Esse reforço viria para oferecer mais suporte e qualidade para a população”, completa.