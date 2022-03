Lucilene Ruiz é aprovada como livre-docente da Unesp Botucatu

Originalmente, o concurso estava previsto para ser realizado em junho de 2020

Da Redação

Na última quarta-feira, 16 março, a Professora Assistente Doutora Lucilene Silva Ruiz e Resende foi aprovada no concurso público para obtenção do título de livre-docente em Hematologia, no conjunto de disciplinas “Medicina Interna I, II e III”, junto ao Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu.

A banca examinadora do processo foi presidida pelo Professor Titular Roberto Jorge da Silva Franco, da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP e composta pela Professora Titular Carmen Silva Passos Lima; da Faculdade de Ciências Médicas – UNICAMP; Professora Associada Livre Docente Dayse Maria Lourenço; da Faculdade de Medicina de São Paulo – UNIFESP; Professora Titular Mônica Kopschitz Praxedes Lusis, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Professor Titular Nayro Xavier de Alencar, da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Cumprindo o rito do concurso, o julgamento do Memorial foi sucedido pela prova didática, onde a postulante fez a defesa da tese “Alterações Neurológicas em Pacientes Portadores de Linfomas”, que em 2020 foi reconhecida como o melhor trabalho clínico do país, o que lhe rendeu o “Prêmio Presidente Aloysio Salles”, da Academia Nacional de Medicina, a mais antiga e tradicional instituição médica em atuação no Brasil.

A tese – fruto de mais de duas décadas de parceria profissional com a professora Lígia Niéro-Melo, da Disciplina de Hematologia da FMB -, foi construída a partir de casos de pacientes portadores de linfomas e que apresentaram alterações neurológicas atendidos na Enfermaria de Patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). “Trabalhamos com esse universo, descrevendo uma grande casuística de noventa e nove pacientes, algo que não é muito comum na literatura, onde normalmente se observam casos isolados descritos. Conseguimos juntar um universo grande, com dez anos de atendimentos e descrever essas alterações”, comenta a professora.

Originalmente, o concurso estava previsto para ser realizado em junho de 2020 mas teve que ser adiado por conta da pandemia da Covid-19. “É um momento bastante tenso da vida gente, onde fazemos um retrospecto de toda nossa dedicação à universidade e projetamos o que pretendemos fazer daqui para a frente. Foi uma experiência exaustiva, mas muito boa. É uma honra poder contar na banca com pessoas tão renomadas, de importantes instituições do país. Foi um intercâmbio muito rico. Estou absolutamente satisfeita. Gostaria de agradecer e compartilhar esse momento com toda a Faculdade de Medicina onde estou desde 1985, quando aqui entrei como aluna”, comentou Lucilene.

Trajetória

Lucilene Silva Ruiz e Resende possui graduação em Medicina (1990) pela Universidade Estadual Paulista – UNESP e Doutoramento em Fisiopatologia em Clínica Médica (2000) – na mesma Instituição. Tese de Doutoramento premiada pela Academia Nacional de Medicina (2001). É Professora Assistente-Doutora na Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. Coordenadora do Curso de Semiologia em Clínica Médica I por 10 anos (2003 – 2012). Coordenadora dos Módulos Hematológico e Anemias, no novo Currículo Modular da FMB (2019 – 2020). Preceptora da Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia por 8 anos (2005 – 2012).

Tem experiência nas áreas de hematologia geral adulta e pediátrica, e de onco-hematologia. Docente e Orientadora no Programa de Animais Selvagens da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UNESP. Docente homenageada nas formaturas das 48ª (2015) e 50ª (2017) turmas de Medicina da faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. Premiada pela 2ª vez pela Academia Nacional de Medicina (2020).