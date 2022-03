São Manuel: aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid terá início nesta segunda (21)

Aqueles que não puderem se locomover podem ligar para o Posto de Saúde para agendamento

Da Redação

A Administração Municipal através da Diretoria de Saúde começará a imunização com a 4ª dose da vacina contra o Covid-19, para as pessoas com 80 anos ou mais de idade, na próxima segunda-feira, dia 21, no poliesportivo, das 9 às 15 horas.

As pessoas com mais de 80 anos que tomaram a terceira dose há 4 meses (a partir de 21 de novembro de 2021), já poderão tomar a 4ª dose. Aqueles que não puderem se locomover podem ligar para o Posto de Saúde mais próximo de sua casa para o agendamento da vacina, que será feita em casa.