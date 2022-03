Sesi-SP e Futura oferecem curso gratuito para professores e gestores desenvolverem competências socioemocionais

O curso é autoinstrucional, tem certificado e está disponível na plataforma do Futura

Da Redação

Educadores de todo o país podem realizar gratuitamente o curso online “Mediação, Arte e Convivência — Cuidando de si e das relações para o retorno escolar presencial”, desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho e pelo Futura em parceria com o SESI-SP. Com carga horária total de 5 horas, a formação apoia professores e gestores escolares a desenvolverem as suas competências socioemocionais, para então trabalharem este conteúdo com os estudantes.

O curso é autoinstrucional, tem certificado e está disponível na plataforma do Futura. Seu conteúdo reúne temas como autoconhecimento; impactos da pandemia na educação; criatividade; conexão e cuidado consigo; curiosidade; práticas individuais e coletivizadas.

A formação foi pautada no contexto de retorno às aulas presenciais, considerando os desafios que profissionais da educação e estudantes têm enfrentado desde o início da pandemia. “Além disso, fica cada vez mais evidente, principalmente depois da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que a escola precisa considerar o desenvolvimento integral dos sujeitos, incluindo, além da aprendizagem cognitiva, a socioemocional”, comenta Karen Aquini, especialista responsável pelo desenvolvimento do curso. Para ela, antes de pensar na formação dos jovens e crianças, é necessário que os próprios profissionais da educação tenham oportunidades de autodesenvolvimento socioemocional, e foi a partir dessa percepção que o curso foi estruturado.

Apesar de a formação ter o objetivo de impactar principalmente os educadores, qualquer pessoa interessada no tema pode se matricular na plataforma de cursos do Futura.

Serviço:

Curso: Mediação, arte e convivência — cuidando de si e das relações para o retorno escolar presencial

Disponível na plataforma de cursos do Futura, aqui.

Carga Horária: 5 horas

Gratuito