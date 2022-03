Concessionária instala caixas de contenção a produtos químicos na SP 255

Ao todo 36 pontos são monitorados ao longo dos 52 quilômetros em duplicação

Da Redação

A Arteris ViaPaulista previu no projeto de duplicação da SP-255 a implantação de caixas de contenção para produtos químicos em trechos com cursos hídricos, como as já instaladas junto as pontes sobre os Córregos Pau D’Alho e Pouso Alegre, em Jahu.

“Em caso de um acidente com derramamento de produtos perigosos as caixas têm como função reter esses produtos diminuindo as chances de contaminação de rios”, explica o Coordenador de Meio Ambiente, Dyego Bracht.

Um estudo pré-obra também identificou os principais pontos de atenção e consolidou as diretrizes para reduzir possíveis impactos hídricos ao longo das obras de duplicação.

Como principal medida de mitigação temos o Programa de Monitoramento das Águas, que analisa periodicamente a qualidade da água, vistoria mananciais e processos erosivos, além de monitorar o descarte correto de materiais nos locais adequados e devidamente autorizados. Ao todo 36 pontos são monitorados ao longo dos 52 quilômetros em duplicação e dos 10 já duplicados na SP-255.