Cuidados com o carro pós-viagem são importantes para o bom funcionamento

Um check-up completo é fundamental, já que nesse período o carro passa por situações adversas

Da Redação

Você realiza a revisão do veículo depois de voltar de uma viagem? Muita gente foca nesse procedimento antes de sair de férias ou ir para um passeio no final de semana, mas não se lembra repeti-lo na volta. Um check-up completo é fundamental, já que nesse período o carro passa por situações adversas, como: estradas em más condições, areia, maresia e lama.

O engenheiro mecânico Breno Guilherme de Arruda, explica que a revisão pós-viagem é importante. “Esse processo avalia o automóvel para saber se ele sofreu algum desgaste ou apresenta problema em alguma das peças, pois muitas horas sobre estradas em más condições, em diferentes velocidades e frenagens, podem causar danos, trazendo a necessidade de reparos antes de voltar a circular na cidade”.

Confira as dicas do engenheiro para manter a segurança no dia a dia:

Remover impurezas do carro: é importante fazer uma boa lavagem no veículo, principalmente na parte de baixo – local onde ele sofre mais impacto. Além de uma revisão na lubrificação, principalmente naqueles carros que tiveram contato constante com maresia, sempre consultando o manual de instruções ou um especialista no tema.

Verificar sistema elétrico: checar o alinhamento e bom funcionamento dos faróis deve ser um hábito diário. Isso evita multas e imprevistos no trânsito devido à pouca luminosidade. É preciso conferir a bateria e o alternador, para que não haja cabos soltos ou danos.

Conferir freios e suspensão: ao sentir que seu veículo não responde, como normalmente, aos seus comandos de frear, é o momento de fazer uma avaliação criteriosa do sistema de freio. Também cheque o amortecedor, caso esteja fazendo barulho na hora de dirigir e você sentir que esterçar o volante (direção) tornou-se uma tarefa mais árdua. Importante também a verificação em todo o sistema de escapamento e seus suportes, para evitar que se solte quando o veículo estiver em movimento.

Procurar barro nas rodas: ao acumular nos amortecedores, o barro pode mascarar pequenos vazamentos e dificultar a detecção de defeitos, provocar ruídos e balanços nas rodas.

Detectar problemas provocados por maresia: a entrada de areia pode afetar a lataria, pintura, amortecedores, mangueiras de óleo e pastilhas de freio do carro, causando problemas de oxidação por conta do sal. Atenção e cuidado também nos limpadores de para-brisa, por possíveis ressecamentos nas palhetas, ocasionando má qualidade na visibilidade.

Inspecionar pneus e rodas: depois de uma longa viagem, principalmente combinada com excesso de bagagem, o veículo precisará de verificação de alinhamento, balanceamento e rodízio dos pneus. É necessário calibrar de acordo com o manual do fabricante para um bom desempenho, segurança e economia de combustível.

Verificar o nível dos lubrificantes: óleo do motor, fluido de freio, água do radiador também deve estar no nível adequado, pois circular por muito tempo sem o motor pode superaquecer.

“Como pôde-se ver, uma revisão pós-viagem é imprescindível, independente do destino. Fique atento aos cuidados gerais necessários após um passeio de carro inspeção e check-up geral. Todos esses processos são essenciais para garantir a segurança nos outros dias do ano também, bem como evitar problemas com o carro nos seus percursos diários”, destaca o especialista.