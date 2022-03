Festival regional de taekwondo recebe mais de 80 participantes

Participantes foram de Jaú, Areiópolis e Botucatu

Da Redação

A Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, em parceria com a Botucatu Taekwondo Team, realizou no último domingo, dia 20 de março, o 2° Festival de Lutas – Botucatu Taekwondo Team. O evento ocorre anualmente e tem como objetivo demonstrar a evolução do treinamento dos alunos e buscar novos talentos para representar a cidade em eventos oficiais do Estado de São Paulo.

A competição recebeu 83 participantes de Jaú, Areiópolis e Botucatu, sendo 50 deles, da equipe da casa. A novidade foi o uso de colete eletrônico, equipamento usado em competições oficiais. Junto ao festival foi promovido uma campanha de doação solidária de alimentos.

O evento foi uma oportunidade de os alunos agregarem conhecimento, se familiarizarem com o ambiente das competições, além de despertar nas crianças a visão de responsabilidade social através da promoção de campanhas em prol da comunidade.

Interessados em praticar Taekwondo devem entrar em contato com a Secretaria de Esportes e se informar sobre a abertura de vagas na modalidade.