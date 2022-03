Governo de SP amplia de 364 para 3 mil escolas de ensino integral

Programa estadual estará presente em 494 cidades paulistas em 2023

Da Redação

O Governador de São Paulo João Doria anunciou, nesta terça-feira (22), o plano de expansão do Programa de Ensino Integral (PEI) para 950 escolas, sendo 100 ainda em 2022 e 850 em 2023. Desde 2018, o PEI saltou de 364 escolas, em 140 cidades, para 2.050, espalhadas por 464 municípios. Com a expansão prevista, serão 3 mil unidades em 494 municípios em todas regiões do estado.

“A prioridade do Governo do Estado de São Paulo, ao lado da Saúde, foi a Educação, que é o futuro do Brasil. Se nós conseguimos sair de 364 escolas para 2.050 escolas de tempo integral em menos de três anos, é possível fazer quando se quer fazer”, disse Doria.

Em continuidade ao processo de expansão, neste ano letivo, 973 escolas ingressaram no programa, que atua na melhoria da aprendizagem por meio de um modelo pedagógico e de gestão inovador. Presente na rede estadual desde 2012, o programa promove práticas variadas, como Tutoria, Nivelamento, Protagonismo Juvenil com Clubes Juvenis e Líderes de Turma, e componentes curriculares específicos, como Orientação de Estudos e Práticas Experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir do Projeto de Vida individual. Além disso, o modelo de ensino permite o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das ações pedagógicas de maneira estruturada.

“Em 2021, por exemplo, foram 448 mil estudantes atendidos. Recentemente, celebramos 973 novas escolas aderidas ao PEI, que oferece uma educação de sucesso. Por isso, temos lutado por essa ampliação nos últimos meses. O modelo nos permite oferecer um processo de formação humana mais completo para os nossos estudantes, além de todas as refeições, que ajudam muitas famílias. Aumentar o número de escolas é importante, mas manter o nível de excelência é um objetivo constante”, afirmou o Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares.

Atualmente, são 264 escolas (18,5%) de Anos Iniciais (1° ao 5°ano), 1.587 (42,6%) de Anos Finais (6° ao 9°ano) e 1.576 (43,1%) de Ensino Médio. O programa é ofertado em dois formatos: 7h e 9h. No primeiro, as escolas oferecem dois turnos – das 7h às 14h e das 14h15 às 21h15. No segundo, as aulas ocorrem entre 7h e 16h.

A previsão é de que o avanço do PEI comece ainda no segundo semestre de 2022. O objetivo da pasta é confirmar mais 100 escolas, passando para 2.150 no total. Para 2023, a previsão é que as 3 mil escolas do PEI atendam 494 municípios, ou seja, 76,5% dos municípios do Estado.

O processo de adesão para 2023 permanece aberto. Esta etapa contempla apresentação do programa, diálogos com a comunidade escolar e manifestação de interesse à Diretoria de Ensino. O ingresso da escola no PEI será definido a partir da análise técnica e da priorização das unidades maiores e mais vulneráveis.