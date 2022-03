Prof. Carlos Magno Fortaleza recebe título de Cidadão Botucatuense

Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (1994), mestrado em Patologia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP, 1999) e doutorado em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 2005). É livre docente em Moléstias Infecciosas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP, 2013).

Atualmente é professor associado da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Doenças Infecciosas e Parasitárias, atuando principalmente nos seguintes temas: controle de infecção hospitalar, epidemiologia hospitalar, vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis e epidemiologia de microrganismos multidroga-resistentes.

Durante a pandemia de COVID-19, tem desenvolvido pesquisa envolvendo modelos de simulação computacional, geografia da saúde e análises de séries temporais para estudar o comportamento epidemiológico do SARS-Cov-2 (especialmente em áreas afastadas das grandes metrópoles) e a efetividade de políticas públicas de vigilância e resposta. também em COVID-19, coordena a análise efetividade da vacina AztraZeneca/FiOCruz, um dos maiores estudos mundicais de “vida real” sobre vacinas contra o SARS-Cov-2. É coordenador do Programa de Pós Graduação em Doenças Tropicais da UNESP (desde 2017) e membro do corpo editorial do Journal of Hospital Infection

(Informações pessoais do Currículo Lattes)