Soltura de peixes marca Dia Mundial da Águaem Botucatu

Da Redação

Nesta terça-feira, 22, para celebrar o Dia Mundial da Água, a Sabesp realizou diversas ações nos municípios atendidos pelo Médio Tietê. Uma delas foi a soltura de peixes alevinos (ou seja, peixes que saíram recentemente dos ovos) nas margens do Rio Lavapés, localizado no centro de Botucatu.

A ação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, ocorreu na manha desta terça-feira e contou com a presença de aproximadamente 60 alunos da E.M.E.F. Antenor Serra, o “Serrinha”, que foram auxiliados pelos funcionários da companhia a descer nas margens do rio e despejar uma quantidade de peixes no habitat natural destes animais.

Além da dinâmica, a equipe da Sabesp no local também realizou uma breve apresentação a respeito da preservação das fontes e do uso consciente da água. Após todos os peixes serem devidamente soltos na natureza, cada criança recebeu um kit contendo balão, gibi, boné, estojo e um copinho de água da empresa.

*Outras ações no Médio Tietê*

Além da soltura dos peixes em Botucatu, outros municípios operados pela Sabesp também realizaram ações em parceria com as prefeituras e escolas.

Em Araçariguama e Santa Maria da Serra, houve a entrega de kits personalizados com objetos da empresa, entre eles a revista “Clubinho Sabesp: em compromisso com a natureza”, voltada ao público infantil.

Em Pereiras, a Secretaria de Educação do município recebeu cartazes, para que sejam colocados nos corredores das escolas e, assim, dar continuidade às ações de conscientização para o uso racional de água.

Em Pratânia, uma série de palestras foi realizada pela equipe local nas escolas municipais. Além da distribuição de cartazes e panfletos, houve também dinâmica com os estudantes e entrega de brindes às crianças.

Também ocorreram ações de conscientização em parceria com escolas municipais nas cidades de Arealva, Bofete, Boracéia, Boituva, São Manuel, São Roque e Torrinha.

“O Dia Mundial da Água é uma das datas mais importantes para a Sabesp. É neste dia que a empresa tem a oportunidade de reforçar as parcerias com as prefeituras municipais e as escolas, para que desta união haja a aplicação direta do que praticamos durante todo o ano, que é a promoção da educação sanitária e ambiental, da sustentabilidade e do consumo consciente da água”, destacou o superintendente da Sabesp no Médio Tietê, Maurício Tápia.