Ciesp Botucatu tem evento para debater papel da mulher na sociedade nesta quinta-feira, 24

Encontro terá espaço ainda para participação do público

Da Redação

Na próxima quinta-feira, 24, a partir das 18h30, o Ciesp – Regional Botucatu realiza sua reunião mensal de trabalho, com a participação dos associados. Devido ao Mês da Mulher, na mesma data, a Confra ME (Mulheres Empreendedoras) promoverá um painel com o tema: “O papel da mulher na sociedade”. O evento receberá grandes convidadas para debater o assunto. Os interessados devem confirmar a presença pelo e-mail cbotucat@ciesp.com.br.

A programação terá início às 18h30 com uma recepção e coffee. A partir das 19h, acontece a reunião de trabalho e em seguida, às 19h30, será realizado o painel com o tema central. Mediado pela diretora titular do Ciesp, Patrícia Dias, a rodada de conversa contará ainda com as participações de Cristiane Amorim, secretária Municipal de Educação de Botucatu; Dra. Carmem Regina Amaro, diretora do Espaço Viver Bem da Unimed; Dra. Cristina Escher, Juíza de Direito Criminal da 2ª vara criminal da Comarca de Botucatu e Amanda Alkmin Lugão, empresária e coordenadora da Confraria Mulheres Empreendedoras.

O encontro terá espaço ainda para participação do público e o encerramento está previsto para às 21h. O tema escolhido faz parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher.

Confraria Ciesp Botucatu

A Confraria Mulheres Empreendedoras faz parte de um projeto lançado em fevereiro desse ano, a Confraria Ciesp Botucatu. Trata-se de um grupo de trabalho aberto, exclusivamente, aos associados da entidade. Outros setores fazem parte do programa: Logística, Segurança no Trabalho, Tecnologia da Informação, Comunicação e Marketing, Jurídico, Meio Ambiente e Gestão de Pessoas.

O objetivo desses grupos é promover encontros mensais, em formato híbrido (online e presencial), sempre com reflexões pertinentes em cada segmento.

Evento “O papel da mulher na sociedade”

Quando? 24 de março

Horário: das 18h30 às 21h

Onde? Sede regional Ciesp Botucatu ( Rodovia Mal Rondon, Km 253 – Distrito Industrial)

Confirmar presença pelo e-mail: cbotucat@ciesp.com.br